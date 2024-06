Wohnungsbrand in Vorarlberg: Vier Personen in Krankenhäuser gebracht

Heute Nacht, gegen 2 Uhr, ist es in einem Mehrparteienhaus in Mäder (Vorarlberg) zu einem Brand in einer Wohnung im dritten Obergeschoß gekommen. Beim Eintreffen der Polizei waren bereits ein Großteil der Bewohner vor dem Wohnhaus, durch die Freiwillige Feuerwehr Mäder mussten noch zwei weitere Personen aus dem dritten Obergeschoß evakuiert werden. Der Brand in der Wohnung konnte recht rasch gelöscht werden, Brandursache war ein technisches Gebrechen bei einem kürzlich geladenen Fahrrad-Akku.

40 Florianis im Einsatz

Vier Personen wurden in die Krankenhäuser nach Hohenems und Feldkirch zur weiteren Untersuchung gebracht. Im Einsatz standen die Feuerwehren Mäder und Götzis mit insgesamt 40 Florianis, die Rettung mit elf Einsatzkräften und die Polizei mit sechs Beamten.