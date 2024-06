300.000 Menschen bei „Pride“ erwartet – Polizei hat sich vorbereitet

Veröffentlicht am 7. Juni 2024, 12:21 / ©Fotomontage: 5 Minuten & AdobeStock / Spitzi Foto

Mehr als 300.000 Menschen werden morgen in Wien bei der diesjährigen „Pride“ (Regenbogenparade) erwartet. Dabei handelt es sich um „eine der größten und jährlich wiederkehrenden Versammlungen in Österreich“, heißt es nun in einer Polizeiaussendung. Für die Beamten ist das auch alle Jahre wieder eine „planungsintensive Herausforderung“.

Sicherheitsvorkehrungen wurden erhöht

Aufgrund aktueller Einschätzungen der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst hinsichtlich terroristischer und extremistischer Taten, wurden die Sicherheitsvorkehrungen durch die Landespolizeidirektion Wien bei größeren Menschansammlungen, so auch bei Versammlungen und Veranstaltungen während des „Pride Months“, generell erhöht. Unter anderem ist die sichtbare Polizeipräsenz, aber auch der Einsatz von zivilen Beamten, ein wesentlicher Teil des Sicherheitskonzepts. Hinweise, die auf eine konkrete Gefahr deuten lassen würden, würden derzeit jedenfalls nicht vorliegen.

Polizei mit Veranstalter in engem Austausch

Die Polizei erklärt nun, dass ausreichend Beamte im Einsatz stehen werden, um für eine störungsfreie Demonstration sowie Veranstaltung sorgen zu können. Zudem sei man auch mit dem Veranstalter in engem Austausch. Für das „Vienna Pride Village“ am Rathausplatz wird zudem eine Dursuchungsanordnung verordnet. Der Zutritt ist daher nur jenen Menschen gestattet, die ihre Kleidung und mitgeführten Behältnisse durchsuchen lassen.

Es ist mit Sperren und Behinderungen zu rechnen

Für alle Verkehrsteilnehmer bedeutet das in der Inneren Stadt morgen auch, dass es temporäre Verkehrssperren und -ableitungen vor allem rund um den Ring geben wird – und das bereits ab den Vormittagsstunden. „Aufgrund der Verkehrssperren wird es im innerstädtischen Bereich sehr wahrscheinlich zu Verkehrsbehinderungen kommen“, so die Beamten weiter. Es wird empfohlen, die betroffenen Bereiche weiträumig zu meiden und eine Alternativroute zu wählen. Auch die Zufahrten zu Garagen werden aller Voraussicht nach während des Demonstrationsmarsches nicht möglich sein.