Streit in Wien eskaliert: Unbekannter sticht auf 37-Jährigen ein

In der Grangasse

Ein Mann hat gestern Vormittag in Wien auf einen anderen Mann mit einem Messer eingestochen.

Veröffentlicht am 7. Juni 2024, 12:47 / ©Montage: Canva/ Montage

Im Zuge eines Gesprächs zwischen einem 37-Jährigen und zwei Frauen verhielt sich ein Unbeteiligter gestern Vormittag, in der Grangasse im 15. Bezirk, anzüglich gegenüber den Frauen. Der 37-Jährige teilte dem unbekannten Mann mit, dass er dies zu unterlassen habe. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Streit und eine Rangelei zwischen den beiden.

Opfer in Spital gebracht

In deren Folge zückte der unbekannte Tatverdächtige ein Messer und verletzte den 37-Jährigen im Gesichts- und Oberkörperbereich. Der unbekannte Tatverdächtige flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Eine Sofortfahndung verlief ergebnislos. Das Opfer wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Weitere Erhebungen laufen.