Nur 74 Gebäude weltweit: Auszeichnung für historisches Physikgebäude

Im Jubiläumsjahr des 180. Geburtstags von Ludwig Boltzmann erhält das historische Physikgebäude der Universität Graz eine besondere Anerkennung: Die Europäische Physikalische Gesellschaft (EPS) hat das Gebäude am Universitätsplatz 5 als „Historic Site“ ausgezeichnet. Diese Ehre wird weltweit nur 74 Forschungsstätten zuteil, an denen herausragende Persönlichkeiten der Physik gewirkt haben.

Liste mit prominenten Namen

Zu diesen renommierten „Historic Sites“ gehören Einrichtungen wie das „Institute for Advanced Study“ in Princeton, das „CERN“ und das „Einstein House“ in der Schweiz, das „Institut für Radiumforschung“ und das „Atominstitut“ in Wien sowie die „Victor-Franz-Hess-Messstation Hafelekar“ in Innsbruck. Nun reiht sich auch das Physikgebäude der Universität Graz in diese Liste ein und ist damit die vierte „Historic Site“ in Österreich.

Ludwig Boltzmann forschte hier

Das Physikgebäude, das in nur vier Jahren vor 150 Jahren erbaut wurde, war Wirkungsstätte des berühmten Wissenschaftlers Ludwig Boltzmann. Er forschte von 1869 bis 1873 und erneut von 1876 bis 1890 an der Universität Graz. Anlässlich der Auszeichnung und zu Ehren Boltzmanns wurde am 7. Juni 2024 eine Gedenktafel an der Fassade des Gebäudes enthüllt. Peter Riedler, Rektor der Universität Graz, äußerte seine Freude über die Auszeichnung: „Ich freue mich besonders, dass das Physikgebäude am Universitätsplatz 5 die Bezeichnung ‚Historic Site‘ offiziell tragen darf. Naturwissenschaftliche Forschung hat an unserer Universität eine lange Tradition. Das wird nicht nur an den Namen bedeutender Forscherwie Ludwig Boltzmann sichtbar, sondern spiegelt sich auch räumlich am Campus wider. Denn direkt neben dem denkmalgeschützten Physikgebäude entsteht gerade bis 2030 das topmoderne Graz Center of Physics, das die physikalische Forschung am Standort Graz auch mit einer zeitgemäßen Infrastruktur weiter stärken wird.“

Internationales Symposium

Die Initiative zur Nominierung des Gebäudes für diese Auszeichnung ging vom Ersten Europäischen Zentrum für Physikgeschichte ECHOPHYSICS aus. Neben der feierlichen Enthüllung der Gedenktafel fand am 7. Juni 2024 auch ein internationales Symposium statt, das sich mit der geschichtlichen Entwicklung des Institutsgebäudes und der bedeutenden Rolle von Ludwig Boltzmann auseinandersetzte.