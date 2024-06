Zwei Polizisten bei Durchsuchung von Verdächtigem verletzt

Beamte des Stadtpolizeikommandos Rudolfsheim-Fünfhaus sowie Ottakring wurden aufgrund einer Bedrohung mit einem Messer in ein Lokal am Mariahilfer Gürtel (15. Bezirk) beordert. Vorort konnte der Tatverdächtige, ein 35-jähriger Türke, angetroffen werden, er gab auf Anfrage an, dass er keine spitzen oder scharfen Gegenstände bei sich habe. Im Zuge der Personsdurchsuchung konnte die Tatwaffe, ein Skalpell, dennoch in der hinteren Hosentasche mit der Spitze nach oben vorgefunden werden.

Polizisten unterzogen sich amtsärztlicher Untersuchung

Ein Beamter verletzte sich hierbei am Zeigefinger. Da der Tatverdächtige diverse andere Gegenstände in seinen Taschen mit sich führte, fiel eine Spritze aus einer von diesen heraus und verletzte einen weiteren Beamten im Bereich des Unterschenkels. Der 35-Jährige wurde vorläufig wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung festgenommen. Er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Die betroffenen Beamten unterzogen sich einer amtsärztlichen Untersuchung. Weitere medizinische Untersuchungen und Abklärungen werden folgen.