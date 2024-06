Mit 2 Promille: Aggressiver Gast mit Messer wurde festgenommen

Beamte des Stadtpolizeikommandos Rudolfsheim-Fünfhaus wurden gestern Abend, gegen 21.30 Uhr, aufgrund eines aggressiven Gastes, der ein Messer haben soll, in ein Lokal in Penzing (14. Bezirk) beordert. Am Einsatzort konnte ein 23-jähriger Tunesier angetroffen werden. In weiterer Folge konnte am Sitzplatz des Tatverdächtigen, unter der Sitzbank, ein Kampfmesser vorgefunden und vorläufig sichergestellt werden.

23-Jähriger auch mit sexueller Belästigung in Verbindung gebracht

Im Zuge der weiteren Amtshandlung konnte der 23-Jährige mit einer am selben Tag stattgefundenen sexuellen Belästigung in Verbindung gebracht werden. Aufgrund der Konfrontation mit dem Sachverhalt verhielt sich dieser derartig aggressiv gegenüber den Beamten, dass er vorläufig festgenommen wurde. Ein durchgeführter Alkotest ergab bei ihm einen Wert von zwei Promille. Er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Weitere Erhebungen laufen.