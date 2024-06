Autofahrer (72) geriet auf Gegenfahrbahn: Drei Verletzte

Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein 72-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Spittal an der Drau am Freitagvormittag zu weit auf die Gegenfahrbahn einer Gemeindestraße in Hintergassen in der Gemeinde Irschen. In der Folge kollidierte der Pensionist mit einem entgegenkommenden 72-jährigen Autofahrer aus den Niederlanden. „Bei dem Unfall wurden beide Lenker sowie die 67-jährige Ehefrau des Niederländers verletzt“, heißt es seitens der Polizei. Sie wurden von der Rettung ins BKH Lienz eingeliefert.