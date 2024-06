Steirische Kirchen laden zur „Langen Nacht der Kirchen“ ein

Bereits zum 20. Mal laden Kirchen in ganz Österreich zur „Langen Nacht der Kirchen“ ein. Am Freitag öffnen rund 90 Gotteshäuser in der Steiermark ihre Türen bis spät in die Nacht. Diese Veranstaltung bietet eine einzigartige Gelegenheit, Kirchen vom Ennstal bis ins Thermenland und vom Murtal bis ins Weinland zu besuchen. Allein in der steirischen Landeshauptstadt Graz nehmen knapp 30 Kirchen und Institutionen teil.

Vielfältiges Programm für alle Altersgruppen

Der offizielle Startschuss fällt um 18.00 Uhr mit einem Gottesdienst in der Grazer Herz-Jesu-Kirche. Das Finale findet traditionell im Hof des Priesterseminars mit einem ökumenischen Segen statt. Besucher können aus über 350 Veranstaltungen wählen, darunter Turm- und Glockenführungen, Lichterlabyrinthe und Orgelführungen.

Teilnahme unterschiedlicher Glaubensgemeinschaften

Die „Lange Nacht der Kirchen“ wird von einer Vielzahl an Glaubensgemeinschaften und kirchennahen Institutionen gestaltet. Neben der katholischen und evangelischen Kirche sind auch die koptisch-orthodoxe und die altkatholische Kirchengemeinde beteiligt. Weitere Mitwirkende sind das Netzwerk Weltkirche, das Bildungsforum Mariatrost, das KULTUM, das Diözesanmuseum und das Diözesanarchiv.

Feierlichkeiten und Jubiläen

Die Caritas beteiligt sich mit ihren Carla-Shops und feiert im Rahmen der „Langen Nacht der Kirchen“ zugleich ihr 100-jähriges Jubiläum. Das Afro-Asiatische Institut lädt mit dem Schwerpunkt „Community Spirit“ zu spannenden Führungen am Zentralfriedhof in Graz ein.

Kindergerechtes Kirchenprogramm

Auch für die jüngsten Besucher ist gesorgt: Das Kinderprogramm umfasst Aktivitäten wie Schminken, Kerzenherstellung und kindergerechte Kulinarik. Ziel ist es, auch Kinder für die Kirchen zu begeistern und ihnen die Vielfalt der kirchlichen Gemeinschaft näherzubringen.