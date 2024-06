Verein organisiert DJ-Workshops für Menschen mit Beeinträchtigung

Veröffentlicht am 7. Juni 2024, 13:36 / ©Verein Hirnverletzt vernetzt

Am 15. Juni 2024 findet in der Café-Bar „Das Wohnzimmer“ eine besondere Veranstaltung statt! Gemeinsam mit dem Verein „HIRNverletzt vernetzt“ (HVV) wurde ein kostenloser DJ-Workshop für Menschen mit Beeinträchtigung auf die Beine gestellt. „Unsere Mitglieder haben den Wunsch für so etwas geäußert“, erklärt die Obfrau des Vereins, Ricarda Motschilnig, im Gespräch mit 5 Minuten. Nachdem bereits der erste Workshop als voller Erfolg verbucht werden konnte, entschloss man sich nun dazu einen Zweiten zu organisieren.

Jeder kann mitmachen

Unter der Anleitung eines erfahrenen Trainers des Firefly Clubs, der selbst eine Beeinträchtigung hat, lernen die Teilnehmenden die grundlegenden Fertigkeiten, die man als DJ benötigt. Vorkenntnisse sind dazu nicht erforderlich. „Jede und jeder kann mitmachen und das Wichtigste ist der Spaß an der Sache“, betont Motschilnig. Los geht es um 13 Uhr. Um eine verbindliche Anmeldung bis 13. Juni wird gebeten, diese kann per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 0660 723 79 95 erfolgen.

Party im Anschluss

Im Anschluss lädt der Verein ab 19 Uhr zur HVV-Party ins „Wohnzimmer“ ein. „Hier können die frisch ausgebildeten DJs ihre neuen Fähigkeiten direkt vor Publikum ausprobieren. Alle sind herzlich eingeladen, gemeinsam zu feiern und zu tanzen. Wir freuen uns auf einen Tag voller Musik, Spaß und Gemeinschaft“, so Motschilnig abschließend.