Besondere Auszeichnung: Zwei Polizisten wurden als Lebensretter geehrt

Es war am späten Nachmittag des 22. Feber 2024 als Stefan Strohmaier und Anita Blauensteiner der Landesverkehrsabteilung im Rahmen einer Schwerverkehrsstreife auf der Südautobahn (A2) auf den Verkehrsunfall eines Pkws mit einem Reisebus aufmerksam wurden. Die beiden Beamten kamen zufällig zur Unfallstelle. Der Pkw stand bereits in Flammen. Sie hielten den Streifenkraftwagen an, und während Stefan Strohmaier den mitgeführten Feuerlöscher holte, forderte Anita Blauensteiner per Funk über die Landesleitzentrale weitere Einsatzkräfte an.

©BMI Jürgen Makowecz

Brand konnte eingedämmt werden

Mit Unterstützung eines ungarischen Fahrgastes des Reisebusses gelang es Strohmaier, den Brand am Pkw etwas einzudämmen. Strohmaier und Blauensteiner sahen trotz starker Rauchentwicklung im Pkw eine männliche bewusstlose Person. Sie zogen die Person unter erheblicher eigener Lebensgefahr aus dem brennenden Fahrzeug, überprüften die Vitalfunktionen und brachten ihn in die stabile Seitenlage. Der Verunfallte wurde in der Folge vom Rettungsdienst ins Landeskrankenhaus Graz gebracht und stationär aufgenommen. Durch das mutige, rasche und beherzte Einschreiten von Strohmaier und Blauensteiner unter Einsatz ihres eigenen Lebens konnte das Leben eines Menschen aus höchster Gefahr gerettet werden.

Goldene Medaille der Republik Österreich

Bundesminister Gerhard Karner zeichnete die steirische Polizistin und ihren Kollegen sowie andere Personen am 7. Juni 2024 im Rahmen eines Festaktes im Bundesministerium für Inneres mit der „Goldene Medaille am roten Bande für Verdienste um die Republik Österreich (Lebensrettermedaille)“ aus. Diese Auszeichnung wird an Personen vergeben, die eine lebensrettende Tat unter Einsatz des eigenen Lebens gesetzt haben. Bundesminister Karner bedankte sich in seiner Ansprache bei den Geehrten: „Ein derart selbstloser Einsatz – auch unter Gefährdung der eigenen körperlichen Sicherheit – ist alles andere als selbstverständlich. Sie haben dadurch den betroffenen Menschen einen zweiten Geburtstag geschenkt. Dafür darf ich meinen Dank und tief empfundenen Respekt zum Ausdruck bringen.“ Die Landespolizeidirektion Steiermark gratuliert der Polizistin und dem Polizisten zu der Auszeichnung.