Gewitter mit Starkregen und Hagel kommt auf Kärnten zu

Im Moment dreht sich die Wetterlage in Kärnten. War der Vormittag noch geprägt von blauen Himmel und Sonnenschein, so ziehen jetzt dunkle Wolken auf. Auch die Wetterdienste kündigen für den Nachmittag ungemütliche Bedingungen an. So spricht die österreichische Unwetterzentrale (UWZ) von kräftigen Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen!

Wetterwarnung für das Gurk- und Lavanttal

„In der labilen Luftmasse können sich im Laufe des Nachmittags erneut Gewitter entwickeln“, bestätigen auch die Meteorologen von Geosphere Austria. Kräftiger könnten diese vor allem im Bereich vom Gurktal bis ins Lavanttal ausfallen. Punktuell könnte es dort sogar zu kleineren Überschwemmungen kommen.