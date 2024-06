Achtung Abzocke: Grazer Wohnungen werden von Betrüger „vermietet“

In letzter Zeit häufen sich die Anzeigen aus Graz hinsichtlich von Betrugshandlungen im Zusammenhang mit der Vermietung von Wohnungen. Ein bislang unbekannter Täter mietet über eine amerikanische Plattform zur Buchung und Vermietung von privaten Unterkünften temporär Wohnungen an und tritt in diesem Zeitraum – vermutlich mit gefälschter Identität – als Immobilienmakler auf. Der Unbekannte inseriert daraufhin diese Wohnungen auf einer Verkaufsplattform als freie Mietwohnung und vereinbart mit den Interessenten Besichtigungstermine – in dem von ihm gemieteten – Zeitraum. Bislang ließ sich der vermeintliche Wohnungsanbieter bzw. Makler bei den Besichtigungen durch eine vermeintliche Putzfrau oder einen Mitarbeiter vertreten, wobei es meist trotzdem zu Vertragsabschlüssen und in weiterer Folge zu Überweisungen auf vom Täter angegebene österreichische Konten kam.

„Money Mules“ (deutsch: „Geldesel“)

Vermutlich bedient sich der Täter so genannter „Money Mules“. Das sind an der eigentlichen Betrugshandlung Unbeteiligte, die ihre Konten für Überweisungen zur Verfügung stellen und das eingegangene Geld an den eigentlichen Täter – gegen eine geringe „Provision“ – weiterleiten. Derartige Tätigkeiten fallen unter Umständen unter die Strafbarkeit von „Geldwäsche“.

Professionelle Exposés

Da über einen Messenger-Dienst ständiger Kontakt mit dem „Makler“ herrschte und auch professionelle Exposés der Wohnungen sowie Designs von bestehenden Immobilienfirmen bei den Verträgen zur Anwendung kamen, realisierten die Geschädigten meist erst bei der Wohnungs- bzw. Schlüsselübergabe, dass es sich um einen Betrug handelt.

Tipps der Kriminalpolizei

Betrüger agieren intelligent und nützen Schwächen bzw. Notsituationen der Opfer eiskalt aus. Seien Sie bei allen Anmietungen aufmerksam und überprüfen Sie Ihren Geschäftspartner.

Nehmen Sie auf jeden Fall persönlichen Kontakt mit dem Vermieter oder dessen Makler auf. Begnügen Sie sich nicht mit „Putzfrauen“ oder „Mitarbeitern“ bzw. Kontakten über Messenger-Dienste.

Bestehen Sie auf eine Besichtigung der Immobilie vor Abschluss eines Mietvertrages bzw. vor einer Bezahlung einer Kaution und überprüfen Sie die Berechtigung der Vermietung. Konzessionierte Immobilienmakler in Österreich sind von Gesetzes wegen zu einer derartigen Prüfung verpflichtet.

Seien Sie besonders vorsichtig bei Überweisungen an Vermieter oder Makler, die angeben, ihren Sitz im Ausland zu haben (die Verwendung eines Geldtransfer-Dienstleisters stellt möglicherweise ein noch größeres Indiz für eine Betrugshandlung dar!).

Falls Ihnen ein Vermieter unseriös vorkommt und Sie das Gefühl haben an einen Betrüger geraten zu sein, brechen Sie den Kontakt sofort ab.

Sollten Sie betrogen worden sein, so erstatten Sie Anzeige bei der nächsten Polizeidienststelle.

