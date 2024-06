Streit um Wasserlieferung: Villach sitzt auf dem Trockenen

Zuvor gab es im Feuerwehrhaus Oberschütt am Mittwochabend, Schrei-Duelle zwischen Befürwortern und Gegnern, ob es etwas bringe, der Stadt Wasser aus der eigenen Quelle zu liefern. Die Quelle wird von den Bürgern dort wie ein Heiligtum behütet, wird dem Wasser doch heilende Wirkung nachgesagt. Von der Villacher Stadtbevölkerung wird deshalb immer wieder Wasser in Kanistern abgefüllt. 1,40 würde die Stadt für einen Kubikmeter zahlen, aber falls mal Wassermangel auftritt, Wasser für 1,80 Euro zu liefern, was ob des teuren Offerts Entrüstungsstürme tobten.

„Kasperltheater“

Als Zuckerl bot man an, einen Teil der 50 Jahre alten Leitung auf Stadtkosten zu sanieren, was mit immerhin 1,3 Millionen Euro Aufwand beziffert wurde. Die Gegner wieder fürchteten, dass die Schüttung der Quelle für einen Wasserliefervertrag mit der Stadt nicht ausreichend sei. Derzeit immerhin ein Liter pro Sekunde, in trockenen Zeiten immerhin noch 0,60 Liter in der Sekunde. Das reiche gerade noch, um die Mitglieder immerhin rund 100 Haushalte mit Wasser zu versorgen. Dazu immer wieder Zwischenrufe wie „Kasperltheater, eine Löwingerbühne“. Fast wäre die Versammlung überhaupt geplatzt, weil offensichtlich einige Mitglieder zu dem Abstimmungsabend nicht geladen wurden.

Antrag mehrheitlich abgelehnt

Einem Antrag der Stadt über die Verlegung der Schütter Landesstrasse um 850 Meter samt eines kleinen Teiles der Wasserleitung wurde von den Mitgliedern genehmigt. Anschließend ging es zur schon vorgerückter Stunde an den Kern und Grund der Versammlung: Ja oder Nein zur Wasserlieferung an Villach. Eine Kiste machte die Runde, in welche die Wahlzettel geworfen wurden. Anschließend erfolgte die Auszählung hinter verschlossenen Türen. Das Ergebnis nach 30 Minuten Auszählung überraschte dann nicht, es wurde mit Mehrheit mit „Nein“ gestimmt.