Villacher baute kiloweise Cannabis an und verkaufte es weiter

Im März 2024 wurde eine Hausdurchsuchung bei einem 56-jährigen Mann aus dem Bezirk Villach durchgeführt. Im Zuge dessen stellten die Beamten des Stadtpolizeikommandos Villach einen knappen Kilo Cannabis und mehrere tausend Euro Bargeld sicher.

Cannabis angebaut und weiterverkauft

Nach weiteren Ermittlungen wird der Mann nun verdächtig, rund 3,5 Kilogramm Cannabis gewinnbringend an Suchtmittelabnehmer weiterverkauft zu haben. „Auch konnte ihm der Anbau von bis zu 25 Kilogramm Cannabis von 2018 bis 2024 nachgewiesen werden“, heißt es weiters. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert und befindet sich aktuell in Untersuchungshaft.