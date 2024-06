Warnung vor „Sturzfluten“: Unwetter in Südsteiermark enorm verstärkt

Veröffentlicht am 7. Juni 2024, 15:18 / ©Screenshot Webcam bergfex

Wie „Skywarn Austria“ nun auf Facebook berichtet, ist aktuell in der Südsteiermark im Bereich Schwanberg, St. Martin im Sulmtal und Gleinstätten ein Unwetter unterwegs, das sich in den letzten Minuten enorm verstärkt hat und sich nach Osten bis Südosten in Richtung Leibnitz, Wagna und Gamlitz bewegt.

Großer Hagel, Sturmböen und extremer Starkregen

Es wird nun vor Hagel bis fünf Zentimeter, Sturmböen und extremen Starkregen mit lokalen Überflutungen gewarnt. „Besonders in vorbelasteten Gegenden können sich regelrechte Sturzfluten bilden“, heißt es seitens „Skywarn Austria“. In Teilen Österreichs wurde außerdem bereits die höchste Unwetterwarnstufe der „Unwetterwarnzentrale“ ausgerufen – lila.

Süden und Südosten Österreichs heute am stärksten betroffen

Bereits gestern sind Superzellen vor allem durch Wien und Graz gezogen. Außerhalb der steirischen Landeshauptstadt haben sie daraufhin für atemberaubende Bilder gesorgt – mehr dazu hier. Heute wird nach Prognosen vor allem der Süden und Südosten Österreichs von Gewittern und Unwettern betroffen sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.06.2024 um 15:30 Uhr aktualisiert