Nach Renovierung: „INIGO“ erstrahlt in neuem Glanz

Das Restaurant INIGO in der Wiener Innenstadt hat nach umfangreichen Renovierungsarbeiten seine Pforten wiedereröffnet. Es bietet jetzt nicht nur ein neues und modernes Design sondern auch eine erweiterte Speisekarte. So gibt es neben altbewährter Hausmannskost auch raffinierte vegane und vegetarische Optionen.

„Jeder Mensch ist anders“

Es bleibt aber auch seinem bewährten Konzept treu: Gutes Essen für die Gäste und eine Chance auf Beschäftigung für die Mitarbeiter. Denn seit über 30 Jahren Bestehen unterstützt das Lokal der Caritas Wien langzeitarbeitslose Frauen und Männer beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt. „Erwerblos zu sein ist keine Folge mangelnder Arbeitswilligkeit, sondern ein strukturelles Problem“, erläutert Caritasdirektor Alexander Bodmann. „Jeder Mensch ist anders, hat unterschiedliche Voraussetzungen, Fähigkeiten und Möglichkeiten. Wir wollen diesen Menschen helfen“.

Erfolgreicher Wiedereinstieg

Gerald Hauer ist einer von ihnen. Über ein Jahr war der 60-jährige arbeitslos. „Es war sehr schwer für mich einen Job zu finden, ich bekam immer nur Absagen. Das geht dann schon an die Substanz, vor allem wenn man älter ist.“ Heute arbeitet er als Kellner im Restaurant INIGO und ist glücklich darüber. „Das AMS hat mir dabei geholfen, diese Arbeit zu finden. Seit zwei Monaten bin ich jetzt hier, die Kollegen sind super und es gefällt mir total gut“.

©Claudia Bräuer Gerald Hauer ist Kellner im INIGO.

Inigo bietet befristetes Dienstverhältnis

Das Inigo bietet in Kooperation mit dem Arbeitsmarktservice ein befristetes Dienstverhältnis von sechs bis acht Monaten inkl. Probezeit. Dabei können praktische Erfahrungen in Gastronomie und Einzelhandel gesammelt werden. Auch soziale Probleme werden in Angriff genommen, da die Mitarbeiter in dieser Zeit von Sozialarbeiten und Personalentwicklern begleitet werden. Danach sind viele fit für den Arbeitsmarkt. „Alle Mitarbeiter im Restaurant sind ehemalige Langzeitarbeitslose. Sowohl im Service, als auch in der Küche. Mehr als 45 Prozent der 2023 beschäftigten Personen konnten nach ihrer Zeit im INIGO im ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen“, so Christiane Kunze, Geschäftsfeldleiterin der Gastronomie.

Lange Erfolgsgeschichte

Gegründet wurde das INIGO 1988 von Pater Georg Sporschill als Jugendtreff für strafentlassene Jugendliche, bevor es 1992 von der Caritas der Erzdiözese Wien übernommen und zu einem sozialökonomischen Betrieb unter Förderung des AMS ausgebaut wurde. Heute umfasst der Betrieb 36 Festangestellte und 78 Transitarbeitsplätze. Das INIGO betreibt außerdem Catering, versorgt ein Pflegewohnhaus und zwei SPAR-Filialen und übernimmt seit 2023 die Mittagsverpflegung für den Casa Kindergarten in Schönbrunn.