Kollision in Pörtschach: Motorradfahrer nach Abbiegemanöver verletzt

Ein 65-jähriger Motorradlenker aus Klagenfurt fuhr am Freitag um 10.15 Uhr mit seinem Motorrad auf der Hauptstraße im Ortsgebiet Pörtschach am Wörthersee von Klagenfurt in Richtung Velden. Er fuhr an einer Kolonne an Fahrzeugen links vorbei, als zeitgleich ein 38-jähriger Fahrzeuglenker aus Villach mit seinem Auto nach links in den Koschatweg einbog.

Alkotests negativ

Dabei kam es zu einer Kollision beider Fahrzeuge und der Motorradlenker wurde über die Motorhaube des Autos auf die Fahrbahn geschleudert. Er verletzte sich dabei an der Schulter und an der linken Hand. Er wurde mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Alkomatentests mit beiden Lenkern verliefen negativ.