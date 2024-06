Große Hagelkörner donnerten auf die Südsteiermark nieder

Veröffentlicht am 7. Juni 2024, 16:52 / ©Leserfoto

Nach wie vor sind Teile der Südsteiermark (Stand 16.45 Uhr) von der „Unwetterwarnzentrale“ mit der höchsten Unwetterwarnstufe bedacht – lila. Das hat auch seine Berechtigung, in den vergangenen etwa zwei Stunden ist dort nämlich ein schweres Unwetter mit Starkregen und großen Hagelkörnern durchgezogen. Das Foto einer 5 Minuten-Leserin aus Eichberg-Trautenburg (Bezirk Leibnitz) zeigt dabei das Ausmaß der Hagelkörner.

©Leserfoto Auf Eichberg-Trautenburg sind heute große Hagelkörner niedergeprasselt.

Fast 7.000 Blitze bisher

In der Südsteiermark rund um Gleinstätten (Bezirk Gleinstätten) haben die Unwetter auch zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Fast 7.000 Blitze (Stand 16.45 Uhr) hat die „Unwetterwarnzentrale“ bisher außerdem in der Steiermark gezählt. Generell scheint der Raum rund um Gleinstätten besonders heftig getroffen worden zu sein. So berichten dort einige Personen von großem Hagel. Wie groß der Schaden durch dieses Unwetterereignis ist oder ob Personen verletzt wurden, ist derzeit noch nicht klar.