Starkwind und Hagel: Rettungseinsatz am Faaker See erfolgreich

Nach einem sonnigen und sommerlichen Freitagvormittag zog der Himmel nachmittags allmählich zu. Gegen 15 Uhr frischte der Wind immer mehr auf und das Wetter verschlechterte sich schnell. Ein Einsatzteam der Österreichischen Wasserrettung, Einsatzstelle Faaker See, startete mit dem Einsatzboot proaktiv eine Kontrollfahrt.

Zwei Personen aus Seenot gerettet

Auf der Nordseite des Sees (Stadtgebiet Villach) konnten die beiden Wasserretter zwei Personen in einem aufblasbaren Kanu sichten, die mit dem Starkwind und den gefährlichen Bedingungen kämpften und in Seenot waren. Starker Regen, hohe Wellen und kleinerer Hagel verschärften die Situation. Das routinierte Einsatzteam konnte die beiden samt Boot und SUP rasch an Bord des Rettungsmotorbootes nehmen und wieder zum sicheren Ufer fahren. Bei der Fortsetzung der Sturmwarn-/Kontrollfahrt wurden keine weiteren Hilfesuchenden ausgemacht.

Wetter im Blick behalten

Die Wasserrettung appelliert daran, das Wetter genau im Blick zu behalten und zu bedenken, dass Wetterereignisse oft auch sehr rasch auftreten können. Im Ernstfall über Notruf 130 Hilfe anfordern und wenn möglich, das nächstgelegene Ufer aufsuchen und abwarten. Bei drohendem Unwettern am See bitte immer auf die organgen Sturmwarnlampen achten.