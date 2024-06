50-Jahr-Jubiläum: Stadtwappen & Ehrenurkunde für Eissalon Morle

Veröffentlicht am 7. Juni 2024, 17:29 / ©StadtKommunikation/Hude

Der beliebte Eissalon Morle an der Steinernen Brücke in Klagenfurt feierte heute, sein 50-jähriges Bestehen. Als besonderes Geburtstagsgeschenk wurde „Morle Eis“ bei der Jubiläumsfeier das Recht zur Führung des Klagenfurter Stadtwappens von Bürgermeister Christian Scheider verliehen. Seitens der Kärntner Landesregierung stellten sich Landeshauptmann Peter Kaiser, Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig und Landesrat Sebastian Schuschnig als Gratulanten ein.

Vom mobilen Eiswagerl zum Eissalon

1973 gründete Thomas Truppe die Firma und verkaufte sein selbst erzeugtes Eis aus kleinen mobilen „Eiswagerln“ rund um das Strandbad und den Europapark. Aufgrund der großen Beliebtheit eröffnete er 1974 den Morle-Eissalon am heutigen Standort und meldete 1976 die Erfindung „Morle-Eis“ beim österreichischen Patentamt an. Im Jahr 2010 wurde die Morle Eis KG gegründet und gleichzeitig ein Morle-Eis-Shop im Südpark eröffnet. Sechs Jahre später, 2016, wurde die Morle Unternehmens GmbH unter der Führung von Thomas und Tom Truppe gegründet, wodurch alle Filialen zusammengeführt und betrieben wurden. Stets innovationsfreudig, investierte das Unternehmen 2019 in neue Geräte, erneuerte den Gastgarten und renovierte den Eissalon.

Einzigartige Eiskreationen

Im Online-Voting von Falstaff wurde Morle 2023 zum dritten Mal in Folge zum beliebtesten Eissalon in Kärnten gewählt. Firmengründer Thomas Truppe und seine Frau und Senior-Chefin Hermi bleiben bis heute zentrale Figuren des Unternehmens. Bekannt für seine einzigartigen Eiskreationen, brachte die Morle Unternehmens GmbH das erste Frozen Yoghurt nach Klagenfurt und bietet seit 2016 das beliebte Kärntner-Reindling-Eis an. Trotz der Herausforderungen der Pandemiezeit entwickelte das Unternehmen weiterhin neue Sorten wie Apfelstrudel-Eis, Holunder-Ribisel-Eis und Topfencreme-Eis. Zum 50-jährigen Jubiläum wird die neue Sorte Mandel-Crunch mit Johannisbeere eingeführt.

Hochrangige Gratulanten

Der Landeshauptmann würdigte den Unternehmergeist und die die kulinarische Innovationskraft der Familie Truppe. „50 Jahre sind ein Zeugnis für Beständigkeit“, erklärte Kaiser und überreichte der Familie Truppe anlässlich des Jubiläums eine Ehrenurkunde des Landes Kärnten und eine Torte. In Würdigung und Anerkennung der Verdienste und Leistungen im wirtschaftlichen Bereich, insbesondere auf dem Gebiet der Eiskonditorei sowie aus Anlass des 50-jährigen Bestehens, verlieh Bürgermeister Christian Scheider bei der Jubiläumsfeier am Freitag „Morle Eis“ das Recht zur Führung des Klagenfurter Stadtwappens.