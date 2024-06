83-Jähriger schwer verletzt –Polizei sucht unbekannten Radfahrer

Veröffentlicht am 7. Juni 2024, 18:07 / ©Yildiray Yücel Kamanmaz/Pixabay

Am 6. Juni 2024 gegen ein Uhr mittags fuhr ein 83-jähriger Radfahrer mit seinem E-Bike von Koblach in Richtung Frutzdamm. Kurz nach dem Einbiegen auf den Frutzdamm kam dem 83-Jährigen, welcher in Fahrtrichtung „Au“ unterwegs war, ein anderer, bislang unbekannter männlicher Fahrradfahrer entgegen.

Schwer verletzt

Der 83-Jährige musste diesem ausweichen und stürzte in weiterer Folge über eine ca. 30 Zentimeter hohe Mauer auf den darunterliegenden Weg, welcher in Richtung Bachbett führt. Er trug keinen Helm und wurde durch den Unfall schwer verletzt. Nach der Erstversorgung wurde er ins LKH Feldkirch verbracht. Es gibt keine Zeugen des Unfalls.

Zeugen gesucht

Sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen, Information zu dem unbekannten Fahrradfahrer sowie Zeugen des Unfalls möchten sich bitte an die Polizeiinspektion Götzis wenden.