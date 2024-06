Nun auch Kaiser für Abschiebungen

Nach dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) justiert jetzt auch der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) seine Haltung zu schwerstkriminellen Asylwerbern neu. Wer zu uns kommt in der Hoffnung auf ein besseres Leben, müsse sich selbstverständlich an unsere Gesetze halten. Kaiser: „Schwerstkriminelle Menschen aus anderen Ländern sind selbstverständlich abzuschieben.“ Wenn das nicht möglich ist, so der Landeshauptmann, seien Verbrecher einzusperren. Dem Wahlkampf ist es vermutlich zuzuschreiben, dass Kaiser es nicht bei diesen glasklaren Aussagen belässt, sondern zwei Seitenhiebe in Richtung ÖVP mitliefert. Die ÖVP-geführte Bundesregierung bringe keine entsprechenden Rückführungsabkommen zustande, so der Kärntner Landeshauptmann und Chef der Landesroten wörtlich. Und letztlich: „Bei Integrationsmaßnahmen versagt diese Bundesregierung kläglich.“