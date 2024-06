Steirer in Spendierlaune: So viel darf das Geschenk zum Vatertag kosten

Veröffentlicht am 7. Juni 2024, 18:54 / ©Montage: Canva/5Minuten

Am 9. Juni, dem zweiten Sonntag im Juni, feiert ganz Österreich den Vatertag. Der Handelsverband hat deshalb gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Mindtake erhoben, womit unsere Väter dieses Jahr beschenkt werden und wie groß die Ausgaben dabei ausfallen. Das Ergebnis wird sowohl die Wirtschaft als auch die Papas freuen: „Nachdem bei Geschenken für Weihnachten, Ostern und den Muttertag zuletzt eher gespart wurde, kehrt nun die Shoppinglaune zurück: Für den Vatertag wollen die Österreicher wieder tiefer in die Geldbörse greifen“, berichtet Rainer Will, Geschäftsführer des freiwilligen, unabhängigen und überparteilichen Handelsverbands.

Schenkst du deinem Papa etwas zu Vatertag? Ja Nein Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Österreicher greifen wieder tiefer in die Tasche

„Heuer werden die heimischen Konsumenten durchschnittlich 61 Euro für Vatertags-Geschenke ausgeben. Das sind zwar um 6 Euro pro Kopf weniger als für den Muttertag, aber um 5 Euro mehr als bei unserer letzten Umfrage vor zwei Jahren. Offenbar lässt die deutlich gesunkene Inflationsrate gemeinsam mit den spürbaren Lohnsteigerungen des letzten Jahres die Kauflaune endlich wieder anziehen“, so Will.

Schenkbereitschaft ist wieder gestiegen

Und auch die Zahl jener, die ihren Vater mit Geschenken überraschen wollen, ist von 57 Prozent auf 63 Prozent klar gestiegen. Demnach sollten die Vatertags-Ausgaben in Summe von 150 Mio. (2022) auf nunmehr rund 180 Millionen Euro steigen. „Damit sorgt der Vatertag vor allem im Blumen- sowie im Lebensmittel- und Süßwarenhandel für schöne Impulse und wichtige Umsätze“, erklärt Handelssprecher Will.

Die Top 5 Geschenke zum Vatertag Blumen/Pflanzen (21,3 Prozent)

Gutscheine (12,4 Prozent)

Schokolade/Pralinen/ Süßigkeiten (11,3 Prozent)

Süßigkeiten (11,3 Prozent) Nicht-materielle Geschenke/Ausflüge (8,8 Prozent)

Alkoholische Getränke (8,5 Prozent)

Steiermark im Mittelfeld

Während sich die geplanten Pro-Kopf-Ausgaben in den Bundesländern Oberösterreich und Salzburg auf stolze 75 Euro belaufen, finden sich in Niederösterreich und dem Burgenland mit 52 Euro die sparsamsten Schenker. Dazwischen liegen Wien mit 60 Euro, die Steiermark und Kärnten mit 59 Euro, sowie Tirol und Vorarlberg mit 57 Euro. Daraus ergibt sich ein bundesweiter Schnitt von 61 Euro.