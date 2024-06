So sieht es in Kärnten nach den Unwettern aus

Veröffentlicht am 7. Juni 2024, 19:43 / ©FF Judendorf

Nach den Unwettern, die heute am Nachmittag in Kärnten gewütet haben, hatten die Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun, um die Schäden zu beseitigen. Auch Lesereinsendungen zum Starkregen in Kärnten erreichten uns.

Straße überschwemmt in Judendorf

Gegen halb vier wurde die Freiwillige Feuerwehr Judendorf zu einem Einsatz am Warmbachweg gerufen. Dort stand aufgrund eines technischen Problems eine Straße unter Wasser, wie auf Facebook bekannt gegeben wurde.

©FF Judendorf

Hagel in Treibach-Althofen

Nach dem schweren Unwetter über dem Villacher Stadtgebiet zog das Gewitter nach Treibach-Althofen weiter, wo große Hagelkörner niedergingen, wie ein Leserbild zeigt:

©Kurt Nöhmer

Schwere Überschwemmungen in St. Michael/Lavanttal

Auch St. Michael im Lavanttal ist von den schweren Unwettern betroffen. Auf den Straßen in Siedlungsgebieten kam es zu Überschwemmungen, die Feuerwehren St. Michael, Forst, Wolfsberg und St. Margarethen standen im Einsatz.