Kampfansage an EU-Eliten bei einer Sitzung der FPÖ Kärnten

Veröffentlicht am 7. Juni 2024, 19:54 / ©FPÖ

Die Freiheitlichen in Kärnten haben am Mittwochabend in Villach die Sitzung der erweiterten Landesparteileitung abgehalten. Parteichef Erwin Angerer empfing Generalsekretär Christian Hafenecker sowie die Kärntner Spitzenkandidatin zur EU-Wahl, Elisabeth Dieringer-Granza, als Ehrengäste bei der gut besuchten Sitzung.

EU-Wahl als historische Chance

Angerer ging in seiner Rede auf die Wichtigkeit der Stimmabgabe am kommenden Wahlsonntag ein: „Bei der EU-Wahl haben wir die historische Chance, die in Brüssel herrschende Einheitspartei und die EU-Eliten gehörig unter Druck zu bringen.” Das erklärte Ziel der patriotischen Kräfte sei es, Einwanderung und Zentralisierung zu stoppen sowie den Mitgliedsstaaten Kompetenzen zurückzugeben.

©FPÖ

„Abrechnung mit dem System“

In seinen Ausführungen kritisierte Generalsekretär Hafenecker vor allem die Politik der schwarz-grünen Bundesregierung. „Vom Coronawahnsinn über die Teuerungskrise bis hin zum Asylchaos – Schwarz-Grün hat uns eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die Wahl am 9. Juni wird daher auch zur Abrechnung mit diesem System”, so Hafenecker.

©FPÖ

Spitzenkandidatin will Kurskorrektur in der Europapolitik

„Die Fehlentwicklungen der EU waren in den letzten Jahren überall zu sehen und die notwendige Kurskorrektur in der Europapolitik gelingt nur mit einer starken FPÖ”, betonte auch Elisabeth Dieringer-Granza, die als starke Kärntner Stimme in Brüssel fungieren will.