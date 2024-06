Antisemitischer Anschlag auf „Haus der Forschung“ am Alsergrund

Verschiedenen Medienberichten zufolge wurden in der Nacht auf Freitag offenbar antisemitische Parolen und Symbole auf den Sitz der Forschungsförderungsgesellschaft in der Sensengasse am Alsergrund geschmiert. Auch rote Farbbeutel kamen zum Einsatz, die bis in die Obergeschosse geworfen wurden.

„Stop Funding Genocide“

Die Vandalen beschmierten das Haus der Forschung mit Parolen wie „Stop Funding Genocide“ oder „Fuck FFG“. Auch vor dem Gebrauch von Symbolen, die die Hamas zur Kennzeichnung ihrer Angriffsziele verwendet, wurde offenbar nicht zurückgeschreckt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen Unbekannt.