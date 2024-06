Verirrte Samtpfote: Feuerwehr stoppt U-Bahn für Rettungsaktion

Am Freitag gegen 18 Uhr benachrichtigten Passanten die Berufsfeuerwehr Wien, nachdem sie gesehen haben, wie eine Katze im Gleisbereich der U-Bahnstation Südtiroler Platz ihren Kopf aus einem Schacht streckt, welcher sich unmittelbar neben den Gleisen befindet. Die aufmerksamen Passanten setzen daraufhin die Rettungskette in Gang.

Fahrbetrieb wurde eingestellt

Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Wien in der U-Bahnstation wurden sofort in Abstimmung mit den Wiener Linien der Fahrbetrieb eingestellt und eine Stromabschaltung der Stromschiene veranlasst. Um ein gefahrloses Betreten des Gleisbereiches sicherzustellen, wurden Erdungskrücken eingelegt und mit der Suche nach dem kleinen Ausreißer begonnen. Rasch konnte die Katze in einem waagrecht verlaufenden Kabelschacht entdeckt werden. Feuerwehrmänner entfernten die Abdeckplatten und fingen die verschreckte, aber unverletzte Katze ein. Der kleine Ausreißer wurde beruhigt und in einem Katzenkorb auf die Feuerwache mitgenommen, wo er der Tierrettung übergeben wurde.

©Stadt Wien | Feuerwehr

Katzenbesitzer unbekannt

Wie und warum sich die Katze in den Gleisbereich der U-Bahn verirrt hatte und wem sie gehört, ist nicht bekannt. Während des Einsatzes war die U1 für rund 30 Minuten im Gleiswechsel unterwegs, anschließend kam es in den Abendstunden zu unterschiedlichen Intervallen. Die Berufsfeuerwehr Wien und die Wiener Linien betonen: Sollten Fahrgäste auf ein Tier im Gleisbereich aufmerksam werden, ist stets die Notsprechstelle am Bahnsteig zu betätigen, damit ein sicherer Rettungsvorgang eingeleitet wird.