Die Steiermark erwartet ein heißer Samstag mit stürmischem Finale

In der Obersteiermark beginnt der Samstag laut Geosphere Austria sonnig, die wenigen Wolken und Nebelfelder lösen sich in dieser Region rasch auf. Im Süden der Steiermark ist zu Beginn des Tages mit stärkerer Bewölkung zu rechnen, doch auch diese Wolken lösen sich am Vormittag auf. Ab Mittag ist in der Steiermark jedoch wieder mit Gewittern und Schauern zu rechnen, wobei der Schwerpunkt der Unwetter laut Prognose von Geosphere Austria in der westlichen Obersteiermark und im Süden liegen wird. Lokal sind erneut Starkregenfälle möglich. Es bleibt sehr warm, die Höchsttemperatur liegt zwischen 24 und 28 Grad.