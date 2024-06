Sonniger Start, teils heftige Gewitter am Nachmittag in Kärnten

Veröffentlicht am 7. Juni 2024, 21:35 / ©5 Minuten

Auch am Samstag können sich die Kärntner nicht über Wochenendwetter freuen. Zwar wird der Vormittag vielerorts sonnig mit einigen Wolken, am Nachmittag bilden sich jedoch zahlreiche Quellwolken. Diese lassen in der zweiten Tageshälfte Gewitter übers Land ziehen, die laut Geosphere Austria stellenweise sehr stark ausfallen können. Es bleibt warm bei Temperaturen bis zu 28 Grad.