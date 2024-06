Wechselspiel in Wien: Sonniger Morgen, gewittriger Abend

Am Vormittag erwartet die Wiener Sonnenschein und nur wenige Wolken. Gegen Mittag beginnen sich jedoch Quellwolken zu bilden, bis zum Abend ziehen erneut Gewitter über das Umland in die Stadt. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Südostwind. In der Früh herrschen um die 17 Grad, die Tageshöchstwerte in Wien liegen am Samstag bei 28 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.06.2024 um 21:46 Uhr aktualisiert