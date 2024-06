Quellwolken und Schauer: Unbeständiges Wetter mit lokalen Gewittern

Bereits am Morgen bilden sich laut Prognose von Geosphere Austria aufgrund der labil geschichteten Luft in Österreich Quellwolken, die vom Bergland ausgehend Schauer oder Gewitter über das Land gehen lassen. Am Nachmittag breiten sich diese Gewitter auch auf das Flachland aus. Hauptbetroffene Region ist hier zunächst der Süden und Südosten, doch am Nachmittag bekommen auch Westen und Norden ihren Regenanteil ab. Prinzipiell weht kein rauer Wind, nur in Gewitternähe kann es auch zu kräftigeren Windböen kommen. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich zwischen 23 und 29 Grad.