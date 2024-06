Tödlicher Baggerunfall: 36-Jähriger war unter Wasser eingeklemmt

Dramatische Szenen spielten sich am Freitagabend in St. Peter-Freienstein im steirischen Bezirk Leoben ab. Ein 36-jähriger Baggerfahrer sank bei Arbeiten am Hochwasser führenden Trollinggrabenbach im losen Geröll ein. Der Bagger geriet dadurch in Schräglage und kippte seitlich in den Bach. „Der Mann wurde unter Wasser im Führerhaus des Baggers eingeklemmt“, heißt es seitens der Polizei.

20 Minuten unter Wasser

Zwar versuchte ein Arbeitskollege sofort den Mann aus der Fahrerkabine zu retten, was jedoch aufgrund der starken Strömung misslang. „Erst durch den Einsatz eines weiteren Baggers, der das verunfallte Fahrzeug anhob, konnte der 36-Jährige nach etwa 20 Minuten befreit werden“, so die Beamten weiter. Nach sofort eingeleiteter Reanimation wurde er ins LKH Leoben eingeliefert. Dort verstarb er gegen 22 Uhr.