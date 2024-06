Diebstahl am helllichten Tag: Jetzt ermittelt die Polizei

Veröffentlicht am 8. Juni 2024, 06:40 / ©5 Minuten

Am helllichten Tag stahlen bislang unbekannte Täter mehrere Kupferkabel vom Parkplatz am Metnitzstrand in Klagenfurt. Laut erstem Ermittlungsstand der Polizei dürfte der Diebstahl zwischen 8 und 10 Uhr morgens vonstattengegangen sein. „Dadurch entstand der betroffenen Fima aus Wien ein Schaden von mehreren tausend Euro“, heißt es seitens der Beamten abschließend.