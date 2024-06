Land investiert Million in öffentliche Spielplätze

Weil Kinderspielplätze in den Gemeinden zur wichtigen Basisinfrastruktur zählen, die auch zur Lebensqualität von Familien beiträgt, hat Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) 2023 eine neue Förderschiene ins Leben gerufen. Der Bedarf seitens der Gemeinden für eine Unterstützung von Kinderspielplatz-Projekten ist weiterhin groß. „Es liegen mittlerweile so viele förderwürdige Projekte am Tisch, dass die 2023 veranschlagten Fördermittel nicht ausreichen werden“, so Gruber.

©VP Kärnten Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP)

Förderaktion wird bis 2025 verlängert

Bei Start der Förderschiene waren 250.000 Euro pro Jahr aufgestellt worden. Nun werden die Mittel pro Jahr auf 500.000 Euro verdoppelt, und die Förderaktion bis 2025 verlängert. „Insgesamt steht jetzt eine Million Euro zur Verfügung, sodass noch mehr Gemeinden das Instrument nutzen können […]“, so Gruber. Die Gemeinden können sich dabei zwischen 40 und 60 Prozent der Investitionskosten als Förderung zurückholen. „Wobei gilt: je nachhaltiger die Umsetzung, desto höher der Fördersatz“, so Gruber. Wer für den Kinderspielplatz vorwiegend nachhaltige, nachwachsende Rohstoffe und Materialen verwendet und auf eine naturnahe Gestaltung achtet, erhält als „Nachhaltigkeits-Bonus“ eine um 20 Prozent höhere Förderung. Auch das soll ein Anreiz für Gemeinden sein, in Kinderspielplätze weiter zu investieren.