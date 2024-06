Millionenschäden nach Unwettern – und die Prognosen sind düster

Die Hagelunwetter in der Südsteiermark und in Niederösterreich haben großen Schaden angerichtet.

Die Hagelunwetter in der Südsteiermark und in Niederösterreich haben großen Schaden angerichtet.

Unwetter haben am Freitagnachmittag in der Steiermark und in Niederösterreich Millionenschäden in der Landwirtschaft verursacht. Rund 5.000 Hektar Fläche an landwirtschaftlichen Kulturen waren von Starkniederschlägen und Hagel betroffen, gab die Österreichische Hagelversicherung am Freitagabend bekannt.

Nehmen Unwetter immer mehr zu? Ja. Unwetter treten häufiger auf. Nein. War immer schon so. Habe keine Meinung dazu. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

2,7 Millionen Euro Schaden in Steiermark und Niederösterreich

Die angekündigten starken Gewitter haben laut ersten Erhebungen durch die Sachverständigen der Hagelversicherung einen landwirtschaftlichen Gesamtschaden von 2,7 Millionen Euro verursacht. Betroffen waren die Bezirke Leibnitz und Deutschlandsberg in der Steiermark sowie der Bezirk Waidhofen an der Thaya in Niederösterreich. In der Steiermark wurden 3.500 Hektar Agrarflächen von den Unwettern in Mitleidenschaft gezogen, der Schaden beträgt dort 1,9 Millionen Euro. In Niederösterreich waren es 1.500 Hektar, die Versicherung bezifferte die Schadenssumme mit 800.000 Euro.

Prognosen versprechen nichts Gutes

„Die Prognosen der Meteorologen weisen für das Wochenende weiterhin auf ein hohes Unwetterpotenzial hin“, warnte der Sprecher der Österreichischen Hagelversicherung am Abend in einer Aussendung. (APA/red, 8.6.24)