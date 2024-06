Villacher Weltenbummler machte unerwartete Entdeckung in Japan

Eine unerwartete Entdeckung machte der Villacher Weltenbummler Daniel Kuttnig in Japan.

Eine unerwartete Entdeckung machte der Villacher Weltenbummler Daniel Kuttnig in Japan.

Veröffentlicht am 8. Juni 2024, 07:55 / ©Daniel Kuttnigg

„Ich bin gerade auf meiner Jubiläumsreise“, erklärt der Villacher Daniel Kuttnigg. „Japan ist mein 100. bereistes Land.“ Doch selbst der erfahrene Weltenbummler war überrascht, als er in den Universal Studios der japanischen Stadt Osaka plötzlich ein Requisit entdeckte, auf dem doch tatsächlich ein Sticker des Parkhotels in Villach klebte! „Ich war mit einem Freund aus Oberösterreich und seiner Lebensgefährtin unterwegs, als ich durch Zufall den Koffer sah.“ Fotos davon, schickte er auch an 5 Minuten.

©Daniel Kuttnigg | Auf einem Film-Requisit in den japanischen Universal Studios klebt doch tatsächlich ein Sticker aus Kärnten! ©Daniel Kuttnigg | Zu sehen ist eine Abbildung des Parkhotels in Villach.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.06.2024 um 08:00 Uhr aktualisiert