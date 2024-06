Unwetter in der Steiermark brachte Groß-Hagel und 15.000 Blitze

Durch die Bezirke Deutschlandsberg und Leibnitz sind gestern schwere Hagelunwetter gezogen. Diese haben nicht nur Starkregen mit sich gebracht sondern auch zentimetergroße Körner, die einen Millionenschaden an Häusern, Autos und in der Landwirtschaft angerichtet haben.

©Leserfoto | Die Unwetter brachten unter anderem große Hagelkörner. ©Screenshot Webcam bergfex | Hier ist zu sehen, wie das Unwetter gerade in Leibnitz einzieht.

Feuerwehren im Bezirk Deutschlandsberg ab 15 Uhr im Unwetter-Dauereinsatz

Dementsprechend befanden sich die Feuerwehren ab 15 Uhr im Dauereinsatz. Im Bezirk Deutschlandsberg waren beispielsweise 20 Feuerwehren mit 230 Florianis im Einsatz. Vor allem schwer in Mitleidenschaft gezogene Dächer mussten mit Planen abgedeckt werden, damit kein Wasser in die Häuser gelangt. Für heute wurde auch der Katastrophenhilfszug aus dem Abschnitt 2 alarmiert.

©Ferlitsch/BFVDL | Schwer getroffen waren im Bezirk Deutschlandsberg… ©Hengsberger/Abschnitt 4 | …vor allem Hausdächer, die notdürftig… ©Ferlitsch/BFVDL | …mit Planen abgedeckt werden mussten. ©Ferlitsch/BFVDL | Großer Hagel hat auch den Bezirk Deutschlandsberg getroffen. ©Ferlitsch/BFVDL | Die Feuerwehren standen ab 15 Uhr… ©Ferlitsch/BFVDL | …quasi im Dauereinsatz und mussten… ©Ferlitsch/BFVDL | …viele Einsatzstellen abklappern. ©Ferlitsch/BFVDL | Schwere Unwetter haben den Bezirk Deutschlandsberg heimgesucht. ©Garber/BFVDL | Neben Hagel war auch der Starkregen ein Problem.

Viele Blitze und viel Niederschlag

Wie heftig das Unwetter war, das gestern über die Südsteiermark gezogen ist, zeigt auch eine Statistik der „Unwetterwarnzentrale“. So wurden gestern insgesamt 15.241 Blitze im Bundesland gezählt – und damit mehr als in allen anderen Bundesländern zusammen. Die Niederschlags-Hot-Spots liegen auch teilweise in der Steiermark. Auf Platz 2 und 3 haben sich gestern mit St. Radegund (45,7 Millimeter) und Deutschlandsberg (36,1 Millimeter) zwei steirische Gemeinden platziert, auch Kindberg (23 Millimeter) lag noch in den Top 10 österreichweit.

