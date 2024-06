Stromausfall in Bruck an der Mur: „An Behebung wird gearbeitet“

In Bruck an der Mur ist der Strom ausgefallen, wie die Stadt heute auf Facebook bekanntgibt. „Durch Probleme an der Mittelspannung ist im westlichen Teil von Bruck an der Mur der Strom ausgefallen“, heißt es in dem Posting. Die Stadtwerke würden jedoch mit Hochdruck an der Behebung arbeiten. Einige Einwohner haben das Posting ebenfalls kommentiert. Demnach dürfte ein Teil des Westens mittlerweile wieder Strom haben, einige weitere Personen berichten aber nach wie vor von Problemen.