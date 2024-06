Veitsmarkt lockt wieder viele Besucher in die St. Veiter Innenstadt

Kleidung, Kulinarik und Co.: Am Veitsmarkt wartet auch heuer wieder eine breite Angebotspalette auf euch!

Von Trachtenmode, über Gesundheits- und Dekorationsartikel bis hin zu kulinarischen Angeboten: Am Veitsmarkt wartet auch heuer wieder eine breite Angebotspalette auf euch! Rund 20 bekannte, aber auch einige neue Marktfieranten werden jeweils von 8 bis 14 Uhr am St. Veiter Hauptplatz vertreten sein. Für zusätzliche Genüsse sorgen die umliegenden Cafés und Gaststätten in der Innenstadt. Vizebürgermeisterin Silvia Radaelli (SPÖ) lädt alle Interessierten ein, vorbeizuschauen: „Als Marktreferentin freue ich mich sehr, dass unsere Traditionsmärkte nicht nur ein vielfältiges Angebot an regionalen Produkten bieten, sondern auch die Gelegenheit, durch unsere Stadt zu schlendern und eine schöne Zeit zu verbringen.“