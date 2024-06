Altstadtlauf war ausgebucht bis auf den letzten Startplatz

Das Wichtigste zuerst: Bei besten Laufbedingungen setzten sich am Donnerstag über fünf Kilometer Barbara Gerngroß (KLC Triathlon) und Mario Janach (LC Villach) durch. Über zehn Kilometer hießen die Sieger Mariia Strizhak (Krumpendorf) und Thomas Messner (KLC). Erstmals befanden sich im Teilnehmerfeld heuer auch Geher, die eine Strecke von 2,5 Kilometer durch die Altstadt absolvierten. Hier überzeugten Brigitte Orsolits (LC Profis) und Franz Kropik (SVS Leichtathletik).

Auch Vertreter der Stadt mit dabei

„Wir freuen uns sehr, dass der Altstadtlauf mit so vielen Sportbegeisterten auch heuer wieder erfolgreich über die Bühne gegangen ist. Gratulation an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ein riesen Dankeschön an unser Sportamt-Team für die Organisation“, so Sportstadtrat Franz Petritz (SPÖ), der sich genau wie seine Stadtsenatskollegen Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) und Stadtplanungsreferentin Constance Mochar (SPÖ) die Laufschuhe schnürte.

Pokal für KLC-Urgestein

Für den Klagenfurter Leichtathletik Club (KLC) – der jedes Jahr den Altstadtlauf mitorganisiert – wurde ein besonders verdienter Funktionär vor den Vorhang geholt. Für seine zahlreichen Verdienste im sportlichen Bereich bekam KLC-Urgestein Robert Kropiunik von der Stadtpolitik den Lindwurmpokal überreicht. Pokale und Urkunden gab es dann natürlich auch noch für die aktiven Läufer.