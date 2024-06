Schwere Vorwürfe: Frank Stronach verhaftet

Magna-Gründer Frank Stronach, der sich auch für kurze Zeit in der österreichischen Politik versuchte, ist laut Medienberichten in Kanada verhaftet worden. Die Vorwürfe wiegen dabei schwer, es geht um sexuelle Übergriffe, die bis in die 1980er-Jahre zurückreichen sollen. Fünf Verbrechen sollen es laut der Polizei in Ontario (Kanada) sein, wegen der der 91-Jährige angeklagt ist – darunter auch Vergewaltigung. Der gebürtige Steirer (geboren in Weiz) sei jedoch mittlerweile unter Auflagen wieder freigelassen worden. Für Stronach gilt die Unschuldsvermutung.

Wer ist Frank Stronach?

Stronach hat zwei Kinder und ist als Magna-Gründer zum Milliardär geworden. 2012 hat er sich in Österreich dann auch in der Politik versucht – er gründete das „Team Stronach“. Bei der Nationalratswahl 2013 erreichte er mit seiner Partei 5,7 Prozent und zog deutlich in den Nationalrat ein. Am 3. Juni gab er dann seinen Rückzug aus der Politik bekannt. Auch im österreichischen Sport hat er zeitweise Bundesliga-Fußballteams unterstützt, wie Wiener Neustadt und die Wiener Austria. Zudem hat er sich in Wien auch als Kunstmäzen zu erkennen gegeben und den Bau von vier neuen Konzertsälen im Wiener Musikverein finanziert.