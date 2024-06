Verein lädt zu Hobby-Volleyballturnier nach Klein St. Paul

Am 29. Juni 2024 ist es wieder so weit! Das traditionelle Turnier der Volleyball-Sektion des WSG Wietersdorf findet im Terrassenbad in Klein St. Paul im Bezirk St. Veit an der Glan statt. „Unser Ziel ist es, Jung und Alt zur Bewegung zu animieren. Der Spaß steht natürlich im Vordergrund“, erklärt Obmann Christian Schittenkopf gegenüber 5 Minuten.

Noch gibt es freie Startplätze

„Teilnehmen kann jeder, der möchte! Gefragt sind 3er- und 4er-Teams. Gespielt wird nach Hallenregeln“, so Schittenkopf weiter. Das Nenngeld beträgt 10 Euro pro Person. Im Gegenzug erhält jeder Spieler ein Freigetränk und tolle Sach- bzw. Geldpreise. „Bei uns gewinnt eben jeder!“, so der Obmann, der alle herzlich einlädt vorbeizukommen. Anmeldungen sind telefonisch unter 0650 888 70 58 möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.06.2024 um 09:43 Uhr aktualisiert