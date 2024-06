45-Jähriger von Kontrahenten in Salzburg krankenhausreif geprügelt

Veröffentlicht am 8. Juni 2024, 09:36 / ©Артем Константинов/ #132440298/ stock.adobe.com/ Canva

Am späten Nachmittag wurde gestern in der Stadt Salzburg ein 45-jähriger Syrer von einem 20-jährigen Syrer tätlich angegriffen. Gegen 17.30 Uhr versetzte der 20-Jährige seinem Kontrahenten Faustschläge ins Gesicht, woraufhin dieser zu Boden stürzte. Danach sprang er dem am Boden liegenden 45-Jährigen ins Gesicht.

Auch 19-Jähriger schlug zu

Er wurde auch von einem weiteren, ebenfalls anwesenden, 19-jährigen Syrer ins Gesicht geschlagen. Im Zuge der polizeilichen Erhebungen verhielt sich er 45-Jährige gegenüber den Polizisten äußerst unkooperativ und aggressiv, berichtet die Polizei nun. Er wurde zur ärztlichen Untersuchung ins Uniklinikum Salzburg gebracht.