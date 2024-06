Nach 52 Jahren: Beliebte Marktstandler verabschieden sich

Über fünf Jahrzehnte stand das Ehepaar aus Poggersdorf am Waidmannsdorfer Wochenmarkt.

Veröffentlicht am 8. Juni 2024, 09:38 / ©Büro Bürgermeister

Über fünf Jahrzehnte stand das Ehepaar aus Poggersdorf am Waidmannsdorfer Wochenmarkt. Am heutigen Samstag war allerdings ihr letzter Tag. Die beiden verabschieden sich nämlich in den wohlverdienten Ruhestand. Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) nahm dies zum Anlass, um die beiden Standler gebührend zu ehren.

Abschiedsgeschenk für Kowatsch und Morak

Als Abschiedsgeschenk überreichte der Bürgermeister ihnen einen Steinernen Fischer. „Herr Kowatsch und Frau Morak waren über 50 Jahre vom Waidmannsdorfer Wochenmarkt nicht mehr wegzudenken und sind zu einem beliebten Fixpunkt der Marktbesucher geworden. Daher ist es mir eine Freude, sie mit dem Steinernen Fischer der Landeshauptstadt zu ehren und zu verabschieden. Ich wünsche ihnen weiterhin alles Gute und viel Gesundheit.“