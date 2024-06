Nur mit Lesekarte: Das ändert sich jetzt bei AK-Mediathek in Villach

„Mit der ‚Offenen Bibliothek‘ folgen wir einerseits einem Trend, der sich in internationalen Bibliotheken und auch in anderen Sparten etabliert hat, und reagieren andererseits auf den Wunsch vieler Konsumentinnen und Konsumenten, die aufgrund der unterschiedlichen Arbeitszeitmodelle auf noch flexiblere Öffnungszeiten angewiesen sind. Die Menschen sollen unsere Mediathek so nutzen, wie es für sie zeitlich am besten ausgeht“, erklärt Roman Huditsch, Leiter der AK-Bibliotheken.

Erweiterte Öffnungszeiten für Lesekarteninhaber

Für Lesekarteninhaber ist die AK-Mediathek in Villach ab 13. Juni auch zu folgenden Zeiten zugänglich: dienstags von 16 bis 20 Uhr, donnerstags von 18 bis 20 Uhr und freitags von 12 bis 20 Uhr. Die Medien müssen selbständig entlehnt bzw. zurückgegeben werden. AK-Präsident Günther Goach freut sich: „Damit nimmt die Arbeiterkammer ihre Vorreiterrolle als öffentliche Bibliothek in Kärnten wahr und ermöglicht einen noch besseren und einfacheren Zugang zu Bildung und Kultur für alle Altersgruppen.“ Besagte Bibliothekskarte ist für Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr übrigens kostenlos. Erwachsene zahlen einmalig zehn Euro.

Auch in Klagenfurt geplant

Die „Offene Bibliothek“ steht AK-Lesern ab 18 Jahren sowie Kindern und Jugendlichen in Begleitung ihrer Eltern zu Verfügung. Nach einer Testphase sollen die verlängerten Öffnungszeiten auf alle Werktage bzw. in einem weiteren Schritt dann auch auf den Samstag ausgedehnt werden. Die „Offene Bibliothek“ in Klagenfurt befindet sich derzeit in der Planungsphase, da für die Umsetzung bauliche Maßnahmen erforderlich sind.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.06.2024 um 10:25 Uhr aktualisiert