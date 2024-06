Blitze zerstören Windrad und lösen Brand aus

Bereits vorgestern, am späten Donnerstagabend, hat ein gewaltiger Blitzschlag für einen Stromausfall in Teilen Hartbergs gesorgt. Was das aber bedeutete, zeigte sich erst am nächsten Tag, als man sah, dass der Blitz im Windrad im Hartberger Ökopark eingeschlagen und dieses dadurch zerstört hatte, berichtet die Feuerwehr Hartberg. Das nach oben stehende Rotorblatt wurde dabei nämlich gespalten und drohte abzustürzen. Es entwickelte sich ein stundenlanger und mühevoller Einsatz in luftigen Höhen.

Blitzschlag hat auch Wand von Wohnhaus leicht beschädigt

Ein weiterer Vorfall, der vermutlich von einem Blitzeinschlag ausgelöst wurde, hat sich dann gestern Abend bei den Unwettern, die vor allem durch die Südsteiermark gezogen sind, ereignet. In Friedberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ist ein Nebengebäude in Brand geraten, wie die Polizei berichtet. Bei dem Blitzschlag wurde auch die Wand eines Wohnhauses leicht beschädigt, das in Brand geratene Nebengebäude wurde erheblich beschädigt. Der 47-jährige Hausbesitzer wollte mehrere Gegenstände aus dem Objekt retten und wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus nach Oberwart gebracht. Weitere Ermittlungen werden noch geführt.