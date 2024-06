Wechsel an der Spitze der Jungen Wirtschaft in Klagenfurt

Einfach mal etwas anders machen als bisher – das ist das Motto der jungen Generation. Markus Sylle (22) hat das schon bei seiner Berufswahl getan: „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Mit meiner Firma Sylle Elektro-, Haus- und Heizungstechnik habe ich mich auf innovative Lösungen im Handwerk spezialisiert.“ Nun übernimmt er die Leitung der Jungen Wirtschaft Klagenfurt und möchte gemeinsam mit seinem Team zeigen, was die Jungen in Klagenfurt leisten. Vermehrte Aktionen in Schulen sollen junge Menschen begeistern, selbst Unternehmer zu werden und sich etwas aufzubauen.

Betriebsbesuche und Events

Neben zahlreichen Veranstaltungen stehen in den kommenden Monaten für Sylle auch viele Betriebsbesuche an. „Der direkte Kontakt zu unseren Mitgliedern ist mir besonders wichtig. Außerdem wollen wir verstärkt Jungunternehmer vor den Vorhang holen und zum Beispiel auf unseren Social-Media-Kanälen zeigen, was sie alles zu bieten haben“, so Sylle. Besonders am Herzen liegt ihm auch, Menschen zusammenzubringen. Die verschiedenen Veranstaltungen wie Frühstücke und Speed-Datings kommen gut an. In knapp einem Monat, am 4. Juli, gibt es mit „Cruise & Connect“ eine große Netzwerkveranstaltung auf dem Wörtherseeschiff.