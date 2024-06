Unwetter lassen nicht locker: Hagel, Starkregen und Sturm erwartet

Nachdem gestern teils heftige Unwetter vor allem durch die Südsteiermark gezogen sind und großen Schaden angerichtet haben, haben wir uns gefragt, wie das Wetter am Wochenende so aussehen wird und ob neuerlich Unwetter zu befürchten sind. Dazu haben wir bei der „GeoSphere Austria“ nachgefragt, Andreas Mansberger stand uns Rede und Antwort.

Schlechte Nachrichten gleich zu Beginn

Schlechte Nachrichten hat der Meteorologe jedenfalls gleich zu Beginn: „Am Wettercharakter ändert sich generell nicht sonderlich viel.“ Es werde weiterhin gewittrig bleiben, diese können zum Teil auch kräftig ausfallen. „Lokal sind dann auch wieder Unwetter zu befürchte, das Unwetterpotenzial ist jedenfalls groß“, so Mansberger. Die Gewitter entstehen heute dabei um die Mittagszeit herum in den Bergen und können am Nachmittag ins Flach- und Hügelland ziehen.

Das sind die größten Gefahren

Die größte Gefahr besteht laut Mansberger in großen Regenmengen, die in kürzester Zeit niederprasseln könnten. Lokal sei auch wieder Hagel möglich und selbst Sturmböen seien nicht ganz auszuschließen. Anders als noch am Freitag bleibe die Gewitteraktivität bis in die Nacht aufrecht. „Erst in der zweiten Nachthälfte zeichnet sich in der Steiermark ein Ende ab“, weiß der Meteorologe im Gespräch mit 5 Minuten.

Wo Unwetter beginnen, ist noch unklar

Wo genau die Gewitter und Unwetter beginnen werden, ist aktuell noch unklar. Tendenziell sei es aber so, dass die Gewitter in der Südsteiermark eher erst am Abend eintreffen werden. Aber: „Es ist nicht auszuschließen, dass sie auch vorher schon übergreifen.“

So wird das Wetter am Sonntag

Morgen gibt es für das Flach- und Hügelland in der Steiermark überwiegend trockenes Wetter. Ganz ausgeschlossen sind Unwetter aber auch da nicht. Und der Experte weiß: „Wenn ein Gewitter dann doch entstehen sollte, dann wird es heftig.“ Anders sei das im steirischen Bergland der Fall, da sei das Gewitterrisiko auch am Sonntag leicht erhöht. Mit einzelnen Gewittern sei auch morgen ab Mittag wieder zu rechnen.

So sieht das Wetter kommende Woche aus

Insgesamt bleibe es jedenfalls bis weit in die nächste Woche hinein unbeständig. „Am Montag sorgt eine Kaltfront in der Steiermark für kräftige Regenschauer und Gewitter, auch von Dienstag bis Donnerstag bleibt es weiter unbeständig“, erklärt Mansberger. Die Temperaturen liegen da dann auch recht häufig unter 20 Grad. „Erst ab Freitag könnten die Temperaturen wieder nach oben gehen“, so Mansberger abschließend.