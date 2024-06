Polizei-Betrügerin festgenommen – Opfer waren alle aus Wien

Veröffentlicht am 8. Juni 2024, 11:20 / ©5min.at

In enger Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt und der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft konnten Betrugsermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich nun eine 26-Jährige aus Wien festnehmen. Sie soll den Ermittlungsergebnissen zufolge in einem Callcenter in der Türkei mehrfach den „Polizeitrick“ ausgeführt haben. Insgesamt steht sie im Verdacht, 19 Betrugshandlungen verübt zu haben, wobei neun Betrügereien sogar vollendet wurden. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Mai 2023 bis Februar 2024 und die Schadenssumme beträgt über zwei Millionen Euro.

Wurdest du schon einmal Opfer eines Betruges? Ja leider Nein Betrüger haben mich kontaktiert, aber ich bin nicht darauf reingefallen Nein, aber ich kenne jemanden der betrogen wurde Sag ich nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Opfer waren ausschließlich betagte Frauen aus Wien

Bei den Opfern der genannten Straftaten handelt es sich ausschließlich um Frauen aus Wien. Die überwiegend hochbetagten Frauen wurden um ihr Erspartes betrogen bzw. wurde versucht, ihre Wertgegenstände betrügerisch herauszulocken. Am 12. März konnte die 26-Jährige schließlich festgenommen werden. Die Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.

„Wer denkt, sich als Polizist ausgeben zu können, wird von der Polizei erwischt“

„Die Ermittlungsgruppe hat seit ihrer Einrichtung im Herbst 2022 gute Arbeit geleistet und konnte bereits mehr als 135 Täter in ganz Österreich aus dem Verkehr ziehen. Wer denkt, sich als Polizist ausgeben zu können, wird von der Polizei erwischt“, so die klare Botschaft von Innenminister Gerhard Karner an die Betrüger.