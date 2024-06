Hagel und Starkregen: Nächste Gewitterfront im Anmarsch

Eine Gewitterfront zog am Freitag über Kärnten. Auch am Samstag sind die Prognosen nicht gerade rosig!

Die Unwetter am Freitagnachmittag haben an vielen Orten Kärntens ihre Spuren hinterlassen – 5 Minuten berichtete. Auch am heutigen Samstag ist die Wetterprognose eher düster! „Im Tagesverlauf können sich ausgehend von den Bergen wieder kräftige Gewitter ausbilden“, erklärt Andreas Mansberger von Geosphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. Zu erwarten sind neben großen Regenmengen auch bis zu vier Zentimeter große Hagelkörner und Sturmböen. Am höchsten ist die Gewitterwahrscheinlichkeit vom Klagenfurter Becken bis ins Lavanttal. Punktuell könnte es auch wieder zu Überschwemmungen kommen.

Vorübergehende Wetterbesserung in Sicht

In der Nacht auf Sonntag lässt die Schauer- und Gewitterneigung dann langsam wieder nach. „Auflebender Südwestwind sorgt vor allem in Unterkärnten vielfach für etwas stabileres Wetter mit Sonnenschein und nur dünnen Wolkenfeldern“, so Mansberger abschließend.